Zaskakujący awans w państwowej spółce. "Hejterzy za rządów Tuska mają się dobrze"

W czerwcu Wirtualna Polska poinformowała, że Marcin Kopania znalazł zatrudnienie w Polskim Holdingu Nieruchomości – spółce, która podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych. Objął stanowisko zastępcy dyrektora w Biurze Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR. W ubiegłym roku Kopania został zwolniony z miejskiej spółki przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Od 2018 r. pełnił funkcję prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji.

Kopania zamieszczał w mediach społecznościowych obraźliwe wpisy m.in. o Andrzeju Dudzie, Jarosławie Kaczyńskim, Szymonie Hołowni oraz Magdalenie Biejat. Posługiwał się nickiem "CasperVanDeHag". Brat Marcina Kopani, Bartosz Kopania – który w przeszłości m.in. pisał, jako doradca Platformy Obywatelskiej, przemówienia dla Grzegorza Schetyny i był autorem hasła "opozycja totalna" – również prowadził w sieci hejterską działalność pod pseudonimem "Pablo Morales".

Kopania dostał ważne stanowisko

Okazuje się, że hejter działający na rzecz Koalicji Obywatelskiej otrzymał awans w państwowej spółce. Według Onetu, Marcin Kopania został pełnomocnikiem zarządu w należącym do Skarbu Państwa Polskim Holdingu Nieruchomości. "Jego awans nastąpił we wrześniu, trzy miesiące po zatrudnieniu w Polskim Holdingu Nieruchomości" – podano.

Portalowi udało się skontaktować z samym Kopanią. Ten – w odpowiedzi na pytania – zapytał dziennikarzy, dlaczego interesuje ich to, na jakim stanowisku pracuje w spółce Skarbu Państwa. – Moja skromna osoba jest w interesie społecznym? Dziękuję za takie skromne podsumowanie – oświadczył. – Od ponad 1,5 roku nie mam żadnej działalności internetowej ani medialnej. Te sprawy są już mocno przegrzane – przekonywał Kopania, pytany o swoją hejterską działalność.

"Zorganizowana grupa hejterska"

"Rządzi nami zorganizowana grupa hejterska – na tę nienawiść idą miliony z publicznych pieniędzy i spółek skarbu państwa" – skomentował doniesienia Onetu poseł PiS Paweł Jabłoński.

"Jak informują media, hejterzy za rządów Donalda Tuska mają się dobrze. W Polskim Holdingu Nieruchomości, spółce należącej do Skarbu Państwa, pojawił się nowy pełnomocnik zarządu – Marcin Kopania, wcześniej znany w internecie pod pseudonimem »CasperVanDerHag«. W 2024 r. został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego ze spółki miejskiej, po ujawnieniu, że publikował w sieci obraźliwe komentarze wymierzone w politycznych rywali Platformy Obywatelskiej. Czy to kolejna sprawa, która będzie zamieciona pod dywan rządu Tuska?" – napisał na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller.

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości zarządza ponad 150 nieruchomościami o wartości ok. 3,5 mld zł, świadczy kompleksowe usługi najmu i zarządzania. Dysponuje też ok. 270 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje.

Grupa PHN działa także w sektorze budowlanym. Od 2013 r. akcje PHN są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

