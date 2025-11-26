Hejter kierował fundacją założoną przez Laska. "Publikował groźby"

Groźby, wyzwiska, wulgarne wpisy. Użytkownik portalu X, autor takich postów, kierowanych często do polityków PiS, dziennikarzy mediów prawicowych czy księży, okazał się być postacią nieprzypadkową. Wirtualna Polska, po przeanalizowaniu tysięcy wpisów "Morgensterna616" ustaliła, że to Kamil Rudziński, dyrektor opolskiego oddziału Fundacji Myśli Demokratycznej. W radzie tej fundacji zasiada Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK. Fundacja Myśli Demokratycznej powstała w 2019 r. Wśród jej założycieli są Jacek Liberski, Laura Jurga i właśnie Maciej Lasek.

"Wpisy kierowano m.in. do polityków PiS, ale także do ich zwolenników i duchownych. Konto obserwują politycy KO, a część wpisów podawali dalej m.in. wicepremier Radosław Sikorski i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński" – czytamy.

WP podaje przykłady wpisów: "Jeb… pisowski cwel, żebyś k… zdechł" – to do Michała Karnowskiego z wpolityce.pl. "Obyś się ch… zachłysnął wodą z Odry" – do premiera Mateusza Morawieckiego. "Czekam na dzień jak tak ktoś zaj… Kaczafiemu" – to o Jarosławie Kaczyńskim. "Zdechniesz przed putinem czy chwile po nim?" – to do Zbigniewa Ziobry". Konto powstało w 2020 roku i początkowo jego założyciel hejtował polityków obu stron sporu.

Hejter zwolniony z fundacji

Po ujawnieniu danych internetowego hejtera, Jacek Liberski opublikował oświadczenie ws. Rudzińskiego. "W związku z uzyskaniem informacji przez zarząd Fundacji, podjęta została decyzja o zamknięciu oddziału w Opolu oraz o zakończeniu współpracy z Kamilem Rudzińskim. Stosowne uchwały zostaną podjęcie w dniu dzisiejszym" – podano.

Portal WP ustalił tożsamość hejtera m.in. dzięki sztucznej inteligencji, pomocy innych użytkowników portalu X, a także informacjom publikowanym przez samego Rudzińskiego w innych serwisach społecznościowych, jak LinkedIn.

