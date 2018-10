Premier Morawiecki: Jeżeli sondaże się potwierdzą, to będą to jedne z najlepszych wyników w historii

Premier Morawiecki podkreślił, że najważniejsza jest "praca, pokora i służba". Szef rządu stwierdził, że przed PiS-em teraz trudny maraton wyborczy. – Czeka nas ciężka praca na rzecz zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do parlamentu naszego za rok – mówił premier, dodając, że zwycięstwo jest "w zasięgu ręki".

Szef rządu zaznaczył, że najważniejszym zadaniem jest dotarcie do Polaków. – Musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić, mamy szansę na dotarcie do wszystkich Polaków i przekonanie ich do siebie, bo widać, że krok po kroku przekonujemy coraz więcej naszych obywateli – przemawiał Morawiecki.

Premier podziękował również Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego nazwał "kapitanem naszej drużyny". – Wszyscy razem jesteśmy w stanie zmieniać Polskę, docierać do wyborców, pokazywać że miedzy rządem a samorządem może być dobra współpraca, że Polska może stawać się lepszym państwem – przekonywał szef rządu.

