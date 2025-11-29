Katastrofa śmigłowca na Podkarpaciu. Są ofiary śmiertelne

W sobotę (29 listopada) około godz. 16:00 służby zostały poinformowane o katastrofie prywatnego śmigłowca. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Malawa pod Rzeszowem na Podkarpaciu.

Według wstępnych informacji, przekazanych przez lokalny serwis rzeszow-info.pl, helikopter wykonujący lot niekomercyjny spadł w lesie. Wybuchł pożar. Na miejsce udały się służby ratunkowe oraz strażacy. – Do zdarzenia miało dojść w lesie. To trudno dostępny teren. Ściągamy quady, żeby móc dojechać w miejsce zgłoszenia – powiedział portalowi starszy kapitan Jan Czerwonka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

W katastrofie zginęły dwie osoby. Trwa przeszukiwanie lasu. Służby nie wykluczają, że ofiar może być więcej.

Na miejscu pracuje około 50 strażaków z 15 zastępów straży pożarnej, m.in. z powiatu łańcuckiego oraz z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Rzeszowie.

Więcej informacji wkrótce.