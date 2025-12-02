Tusk straszy Nawrockiego? "Proszę to potraktować jako szansę i ofertę"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów.

Ustawa o rynku kryptoaktywów zawetowana. Tusk cytuje Cenckiewicza

– Zacytuję, panie prezydencie, do pana wprost to mówię, pana Cenckiewicza, mianowanego przez pana prezydenta szefem BBN, który niedawno powiedział dokładnie te słowa, cytuję: »Rosja wykorzystuje kryptowaluty jako metodę płatności, by finansować sabotażystów organizujących ataki na terytorium RP«. Te słowa pan Cenkiewicz wypowiedział w wywiadzie dla „Financial Times”. Minister Cenckiewicz powiedział, że Moskwa prawdopodobnie wykorzystuje tę metodę płatności w celu finansowania ataków, które w ostatnim czasie przyjęły formę naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony, aktów sabotażu czy cyberataków na infrastrukturę krytyczną, w tym sieci wodociągowe czy kolejowe – mówił.

Szef rządu ocenił, że „pan minister Cenckiewicz, pański człowiek, panie prezydencie, wyraził nadzieję, że procedowana przez parlament ustawa zaostrzająca regulację rynku kryptowalut ograniczy ten kanał finansowania”. – Zostawię to już bez komentarza, ale sprawa ma naprawdę podwójny wymiar – masowych oszustw na gigantyczną skalę i bezpieczeństwa państwa – ocenił.

"Weto jest kompletnie nie do obrony"

Zdaniem premiera „to weto jest kompletnie nie do obrony, nie do usprawiedliwienia”.

– Sprawa nabiera charakteru wyjątkowo paskudnego, ponieważ w tle duża firma, procesy sądowe, śledztwa, podejrzenie zabójstwa, zniknięcie prezesa jednej z kluczowych firm na rynku kryptowalut, kampania polityczna, zaangażowanie prawicowych przywódców, mediów prawicowych w promowanie jednej z tych firm – tłumaczył.

Donald Tusk podkreślił, że będzie oczekiwał „zarówno od ministra finansów pełnej informacji i szybkiego przekazania informacji o negatywnych konsekwencjach tego weta panu prezydentowi”. – Ministrom Siemoniakowi i Kierwińskiemu zleciłbym tu też precyzyjną informację o tym, a także ministrowi Żurkowi, jaki jest kontekst całej tej sprawy, dotychczasowe śledztwa, dotychczasowi skazani, kto stoi być może także za lobbingiem – wskazał.

Ustawa zostanie skierowana do Sejmu jeszcze raz

Premier zapowiedział, że „prześlemy jeszcze raz, w trybie natychmiastowym, tę ustawę i ona szybko przejdzie przez parlament”.

– Proszę to potraktować jako szansę i ofertę, żeby nie wiązano pańskiego nazwiska z kryptoaferą – dodał, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Dlaczego prezydent zawetował ustawę?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

Powody prezydenckiego weta wyjaśnił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. „Prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy” – napisał na platformie X.

Za weto podziękował prezydentowi Sławomir Mentzen z Konfederacji.

