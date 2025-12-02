"Po to naród wybrał prezydenta". Bosak ma wskazówkę dla Nawrockiego

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji, ocenił w Radiu Plus, że liczba wet prezydenta Karola Nawrockiego, ciągle wcale – jego zdaniem – nie jest duża.

– Uważam, że prezydent powinien wetować więcej. Dlatego, że ustawy złe ciągle wychodzą z Sejmu. Prezydent wetuje tylko niektóre. Ten rząd nie jest w stanie prawie nic pożytecznego napisać i stworzyć – stwierdził.

Krzysztof Bosak dodał, że w jego ocenie „Sejm przysyła prezydentowi dużo ustaw po prostu totalnie nieakceptowalnych dla tej bardziej konserwatywnej części naszego społeczeństwa”. – Po to naród wybrał prezydenta o bardziej konserwatywnych poglądach, żeby właśnie wetował – mówił.

Ile ustaw zawetował Karol Nawrocki?

14 listopada minęło 100 dni urzędowania Karola Nawrockiego na fotelu prezydenta RP. Do 12 listopada Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, a zawetował 11.

27 listopada prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dot. opodatkowania fundacji rodzinnych. W poniedziałek z kolei zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował m.in. nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Prezydent odmówił też podpisu pod nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując to m.in. tym, że świadczenie „800 plus” powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Poza tym prezydent Karol Nawrocki zawetował również nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek, ustawę o deregulacji w zakresie energetyki oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, a także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę dotyczącą utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

