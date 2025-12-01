Tusk: Dobrze, że chociaż tego Nawrocki nie może zawetować

"Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować" – napisał Tusk w serwisie X.

Ustawa o rynku kryptowalut. Premier skomentował weto prezydenta

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Jego zdaniem, przepisy te "realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".

"Ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć" – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Wskazano w nim, że "drugim problemem jest rozmiar tej regulacji, a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach". "Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" – napisano.

Wątpliwości prezydenta wzbudziła także wysokość opłat nadzorczych. "Zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji" – poinformowała KPRP.

Pod wpisem premiera o rosnącej produkcji i inwestycjach pojawiły się pytania o zapaść w służbie zdrowia oraz komentarze do jego słów, które padły w poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie. Chodzi o reparacje wojenne i zadośćuczynienie dla polskich ofiar, które jeszcze żyją.

– Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – zwrócił się do Niemców Tusk, podkreślając, że żyjących jeszcze bezpośrednich ofiar II wojny światowej jest obecnie w Polsce ok. 50 tys.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – zakończył premier.

