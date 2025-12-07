Nissan Ariya Nismo

Prędkość maksymalna tego auta wynosi zaś aż 200 km/h. Jego moc to 435 KM, a moment obrotowy wynosi 600 Nm. W końcu nazwa zobowiązuje – Nismo to zaś dział Nissana, który odpowiada za liczne sukcesy tej motoryzacyjnej marki w sportach motorowych.

Ariya Nismo robi wrażenie nie tylko mocą, lecz także wyglądem. Odróżnia się od standardowej wersji bardziej zadziornym charakterem, a także wieloma dodatkami. Tylny spojler, dyfuzor tylnego zderzaka, dedykowane felgi i specjalne progi boczne nie tylko dodają temu modelowi sportowego pazura, lecz także minimalizują opór powietrza, polepszając aerodynamikę.