Rząd odpuścił przestępcom podatkowym? Alarmujące doniesienia

– Z ogromnym niepokojem patrzę na to, co się dzieje. KAS zmniejszyła swoją efektywność. Ta luka VAT-owska w rzeczywistości chyba rośnie, a tylko sztucznie się ją „poprawia” przeksięgowaniami – mówi w rozmowie z radiem Wnet.

Jak dodaje, kluczowa zmiana dotyczy priorytetów, gdyż władze kładą mniejszy nacisk na zwalczanie przestępczości podatkowej. – Kiedyś bardziej koncentrowano się na tym, żeby mafie VAT-owskie zwalczać w zarodku, bardziej współdziałano z prokuraturą. Teraz – jak mówią koledzy z prokuratury – nacisk na walkę z mafiami VAT-owskimi jest dużo mniejszy – przyznaje.

Jak ocenia, kierownictwo zmniejszyło nacisk w sprawie przestęsptw i pozwala, by na niektóre sprawy "zamknąć oczy".

W przeszłości KAS ściśle współpracowało z prokuraturą, co przekładało się na efektywność w walce z przestępcami, obecnie to już przeszłość. – Koledzy z prokuratury mówią wprost: działy do walki z mafiami VAT-owskimi praktycznie już nie działają. To pokazuje skalę problemu – mówi.

W jej ocenie, do przesilenia doszło w momencie wymiany kierownictwa, które miało miejsce po zmianie władzy. Cała sytuacja, jak uważa, negatywnie odbije się na budżecie państwa.

KAS już wcześniej alarmowało. Fatalne wyniki za 2024 rok

Krajowa Administracja Skarbowa zanotowała w 2024 r. drastyczne spadki we wszystkich kluczowych obszarach związanych z walką z przestępczością podatkową. Alarmujące dane opublikowało Ministerstwo Finansów.

Wyniki KAS za ubiegły rok pokazują m.in. ogromny spadek (z 3 miliardów do 1,8 miliarda) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe lub przestępstwa. Ponadto wyraźnie widać spadek (z 2 miliardów do 790 milionów) wartości zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych skarbowych.