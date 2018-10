Marsz Niepodległości bez PiS-u? Jest stanowisko partii

Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy – tłumaczy na Twitterze rzecznik PiS Beata Mazurek.

Jak poinformowała Mazurek, PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada, ponieważ nie udało się doprowadzić do sytuacji w której marsz przeszedłby "ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń". Wczoraj prezydent Andrzej Duda poinformował, że także on nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości organizowanym 11 listopada przez środowiska narodowe. Na tegoroczny Marsz Niepodległości narodowcy zaprosili prezydenta podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej. Robert Bąkowicz podkreślał, że 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to moment, w którym Polacy, powinni się łączyć, a nie dzielić.. – Pomimo tego, że dzielą nas pewne różnice polityczne, pomimo, że pojawiają się sytuacje, w których jesteśmy w bardzo silnym sporze politycznym, chcielibyśmy zaprosić pana prezydenta Andrzeja Dudę – dodał. Bąkowicz wyraził nadzieję, że prezydent wygłosi przemówienie na początku Marszu Niepodległości. W ubiegłym tygodniu, prezes Stowarzyszenia”Marsz Niepodległości” przedstawił hasło na najbliższy Marsz Niepodległości. Wybrana przez Zarząd Stowarzyszenia dewiza składa się z trzech słów: "Bóg, Honor, Ojczyzna!".