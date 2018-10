KRS zastosuje się do decyzji TSUE. Wstrzymano przesłuchania kolejnych kandydatów do SN

19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie zabezpieczające dotyczącę Sądu Najwyższego. TSUE zawiesił stosowanie przepisów mówiących o wieku emerytalnym sędziów SN.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli oni jednak dalej orzekać, ale tylko wtedy, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. W pierwszej połowie września prezydent Andrzej Duda wyraził zgodę, aby pięciu sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia, mogli nadal orzekać w Sądzie Najwyższym.

Co dalej z Sądem Najwyższym?

Pytany o reakcję polskich władz na postanowienie TSUE, kilka dni temu prezydent powiedział: – Wszystkie te dyskusje o tym, że Polska nie będzie chciała realizować tego orzeczenia, uważam, że są w ogóle nie na miejscu. Ta deklaracja jest jednak bardzo jednoznaczna, wypowiadana ustami ministra Warchoła.

– Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wieku sędziów Sądu Najwyższego samo w sobie nie zmienia polskiego prawa, a jedynie zobowiązuje do podjęcia określonych działań – podkreślił Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości". Polityk zaznaczył, że Polska będzie respektować orzeczenie TSUE i jak wskazał, "trzeba znowelizować ustawę".

– To nie jest tak, że postanowienie TSUE obowiązuje i ono samo w sobie zmienia polskie prawo. Tam jest wyraźnie w tym postanowieniu napisane, że to jest postanowienie, które zobowiązuje polskie prawo do podjęcia określonych działań (...) Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeśli będzie nowelizacja ustawy to tak, jakby wyrok zapadł – zaznaczył prezydent.