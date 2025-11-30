„Do Rzeczy” nr 49: Rozbiór Ukrainy? Jakie opcje Kijów ma teraz do wyboru – analizują: Warzecha, Semka, Krupa 

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Wzorcowa wolność mediów na Zachodzie zawsze była mitem – jednym z wielu wyznawanych zwłaszcza u początku III RP, z tego samego pakietu „mądrości” postmagdalenkowego establishmentu, co „kapitał nie ma narodowości” czy „wyroków sądów się nie komentuje” – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Cyfrowa Bereza Tuska”.

– W nowej inscenizacji utworu Agnieszki Osieckiej płeć jest czymś umownym, ewidentnie należącym do katalogu „gender”, którego autorka chyba by ani nie rozumiała, ani nie akceptowała. Na słupskiej scenie nie ma mężczyzn. Ich role grają kobiety z domalowanymi wąsami – alarmuje Stanisław Danielewicz w artykule “Olśniewająca dekonstrukcja”.

– Na seminarium jeden ze studentów rozstawił mapę Europy i powołując się raz za razem na Jacka Bartosiaka, zaczął opowiadać o koniecznych dla naszego kraju nowych granicach na wschodzie, które miałyby opierać się o Dniepr na Ukrainie i o bramę smoleńską. Spytany o to, jak to osiągnąć, odpowiedział bez wahania: „Za pomocą wojny” – zauważa Adam Wielomski w tekście “Polscy geopolitycy marzą o polskim imperium”.

– Przedstawiam poniżej fragment trzeciej części tomu 7 „Dziejów Polski”. Tom pt. „Upadanie i powstawanie” obejmuje czas panowania Jana III Sobieskiego i okres saski, od roku 1673 do 1763 – od ostatnich triumfów oręża sarmackiego – w odsieczy Wiednia – aż po czas całkowitego uzależnienia od „opieki” imperialnej Rosji i wewnętrznego paraliżu państwa. To nie jest jednak tylko analiza upadku, rzeczywiście przygnebiającego, lecz także objawów powstawania z niego, które współtworzą historię tego czasu; objawów przebudzenia pod wpływem szoku utraconej niepodległości – pisze prof. Andrzej Nowak w tekście “Od Sasa do Lasa – i z powrotem”.

– Sprzedaż nowych aut w Europie w tym roku nadal wyraźnie rośnie. W coraz szybszym tempie przybywa też samochodów produkcji chińskiej. Według najnowszego raportu IBRM SAMAR marki z Państwa Środka przekroczyły w październiku symboliczny poziom 10 proc. udziału w polskim rynku. Różnych modeli chińskich marek zarejestrowano już w Polsce ponad 70. Czym się od siebie różnią? – wyjaśnia Jacek Przybylski w artykule “Szturm chińskich marek nad Wisłą”.

W najnowszym numerze również Maciej Pieczyński o zagadce przemiany Andżeliki Borys.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 1 grudnia 2025 r.

