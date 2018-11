Znany reżyser apeluje o bojkot Podkarpacia. "Straszy, że zostanie strefą życia"

Zdaniem Saramonowicza na Podkarpaciu powstaje strefa, na której nie będzie panował całkowity zakaz aborcji, in vitro, czy nawet "mówienia o gender".

Jeżeli do tego dojdzie, to twórca zachęca, aby strefa "wielkomiejskiego bezeceństwa i rozpusty" dokonała bojkotu firm pochodzących z Podkarpacia. Saramonowicza grozi, że przestanie jeździć na Podkarpacie na wakacje i przestanie kupować produkty wspomnianych producentów. Do tego samego zachęca innych.

"Zrobimy sobie listę firm stamtąd i zaczniemy je - jedna po drugiej - konsekwentnie bojkotować. I zobaczymy, komu pierwszemu rura zmięknie" – napisał reżyser.

