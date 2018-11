Środa po wyborach: Odzyskaliśmy kawałek Polski

Wczoraj miała miejsce druga tura wyborów. W największych miastach Polski zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Jacek Majchrowski kolejny raz zdobył Kraków, a Paweł Adamowicz ponownie będzie rządził w Gdańsku. Dla opozycji jest to duży sukces.

Magdalena Środa twierdzi, że w "rekach prezesa" jest jedynie "San Escobar" oraz Galicja, gdyż jest to prowincjonalny, duchowo zaniedbany obszar, którym "od stuleci rządzi kler".

Wykładowczyni UW jest szczególnie zadowolona z wyniku w Krakowie. Środa twierdzi, że miasto "uchowało się" pomimo wsparcia jakiego Wassermann udzielił Jan Rokita. Jej zdaniem były polityk liczy po prostu na miejsce do Parlamentu Europejskiego. "Jak to się jednak człowiek musi ukorzyć, by zrealizować swoje ambicje! Premierem nie został to chociaż do emerytury trochę dorobi w Europarlamencie. Ale droga jeszcze daleka! I nieszczęsny Rokita nie raz jeszcze będzie musiał smalić cholewki do prezesa..." – oceniła wykładowczyni UW.

