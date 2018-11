Leczenie boreliozy i chorób odkleszczowych polega na przyjmowaniu antybiotyków. Niestety, terapia ta nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a chorzy latami mogą zmagać się z nieprzyjemnymi objawami, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Nic dziwnego, że od lat szuka się innych, skutecznych metod leczenia. Jedną z nich, która cieszy się ogromną popularnością, jest leczenie ziołami, a dokładnie metoda opracowana przez wybitnego fitoterapeutę.

Protokół Buhnera jest holistyczną metodą leczenia boreliozy, opracowaną przez zielarza Stephena Harroda Buhnera. Protokół podstawowy wykorzystuje zioła i 5 głównych zasad w leczeniu choroby z Lyme. Są to:

Wspieranie kolagenu w organizmie, aby powstrzymać szkody spowodowane przez boreliozę.

Wspieranie systemu odpornościowego, aby mógł ostatecznie zwalczyć bakterie.

Zwalczanie stanu zapalnego, aby zmniejszyć objawy i zapobiec dalszemu uszkodzeniu organizmu.

Diagnozowanie i leczenie objawów powodowanych przez boreliozę, aby przywrócić jakość życia.

Zwalczanie bakterii, odpowiedzialnych za chorobę.

Protokół Podstawowy Buhnera według książki Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji” zawiera kilka głównych ziół:

Andrographis

Koci pazur

Rdest japoński

Żeń-szeń syberyjski

Kolcorośl

Traganek błoniasty

Kolejne aktualizacje protokołu wnosiły pewne zmiany do metod leczenia, np. dlatego, że Andrographis u niektórych osób powodował reakcję alergiczną.

Zdaniem autora tej metody, osoba zmagająca się z chroniczną boreliozą powinna wiedzieć po około miesiącu, czy ta metoda jest skuteczna w jej przypadku. Podkreśla też, że postęp jest liniowy. Osiągnięcie pełnego wyleczenia z boreliozy na podstawie protokołu Buhnera zajmuje około 8-12 miesięcy, ale ci, którzy mają ciężkie przypadki choroby z Lyme, mogą potrzebować więcej czasu. Osoby, które nie osiągają dużego sukcesu dzięki protokołowi Buhnera, powinny poważnie rozważyć możliwość współistniejących infekcji.

Więcej na temat można przeczytać w innych publikacjach autora:

„Healing Lyme Disease Coinfections: Complementary And Holistic Treatments For Bartonella and Mycoplasma”,

„Natural Treatment For Lyme Coinfections”,

„Healing Lyme: Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsiosis, 2nd Edition”.

Podstawową książką, która cieszy się ogromną popularnością na całym świecie i została przetłumaczona na język polski, jest: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” / Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”.

Alicja Kowalczyk