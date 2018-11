"Zagłosuję na Tuska". Zaskakująca deklaracja Staniszkis

W rozmowie z serwisem wiadomo,co, prof. Staniszkis została zapytana o wczorajsze przesłuchanie Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Socjolog przyznała, że trudno było wytrzymać rosnącą falę agresji i porównała to przesłuchanie do politycznych procesów członków elity w latach 30. w Rosji. – Wtedy kończyło się obozami i wyrokami śmierci, a tutaj chodzi o to, aby zdyskwalifikować Donalda Tuska – wskazała i podkreśliła: "Nie akceptuję metody rządzenia opartej na strachu i mam nadzieję, że inni też nie zaakceptują".

Pytana, czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki i ubiegać się o urząd prezydenta, Jadwiga Staniszkis, odparła, że nie przepada za byłym premierem i wielokrotnie o krytykowała. Jak jednak podkreśliła, "wiele się nauczył" i dziś "lepiej rozumie Zachód" oraz to, na czym polega nasza "wschodniość". – Myślę, że przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. Wolę jego od Andrzeja Dudy, bo nie jestem w stanie zaakceptować samozadowolenia tego ostatniego, jego strachu przed PiS-em i przyklepywania dewastacji PiS-u. W tej sytuacji, jeżeli Donald Tusk będzie walczył o prezydenturę, to zagłosuję na niego – zadeklarowała.