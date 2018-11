"Cały Romek". Wypowiedź Giertycha o Marszu Niepodległości podbija sieć

Roman Giertych był wczoraj gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" w TVN24.

– Co sądzi pan o tym, że polskie państwo oddało 11 listopada narodowcom i młodzieży wszechpolskiej – spytała dziennikarka, na co Giertych odparł jednoznacznie: "To jest skandal".

W dalszej części programu Giertych przekonywał, że zachowanie polskich władz, które oddały święto "kibolom" jest nie do zaakceptowania. Jego zdaniem na Marszu Niepodległości mogą pojawić się hasła "faszystowskie", a w świat pójdzie obraz burd i awantur. Internauci przypominają, że Giertych sam był przez lata liderem Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin, a jego wypowiedzi zakrawają na hipokryzję.