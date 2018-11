Dlaczego UE tak miesza w Polsce? Ziemkiewicz: Bo mamy targowicką opozycję, która do tego zachęca

– Ktoś się zapyta, dlaczego w Unii Europejskiej wciąż obowiązuje zasada, że co wolno wojewodzie, to nie tobie Europo Środkowa. Przecież trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek unijny sąd, czy oficjel tak bezczelnie mieszał się w wybory np. w Hiszpanii. Ano dlatego, że tam nie ma takiej targowickiej opozycji, która do tego zachęca i wręcz błaga, żeby Europa wygrała dla niej wybory, bo ona sama nie może – mówi publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w wideokomentarzu.