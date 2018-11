"Od strony organizacyjnej nic się nie zmienia". Dworczyk o decyzji sądu ws. Marszu Niepodległości

Warszawski Sąd Okręgowy uchylił środową decyzję prezydent Warszawy, która zakazała organizacji Marszu Niepodległości. Skargę na decyzję złożyli organizatorzy Marszu. – Odnosząc się do argumentacji prezydenta Warszawy, organ gminy nie może zakazać zgromadzenia z powodu możliwości zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w dużych rozmiarach, które mogły wynikać z tego, że 40 proc. policjantów jest na zwolnieniach lekarskich. MSWiA i Komenda Stołeczna Policji zapewniają, że mimo to są w stanie zapewnić bezpieczeństwo – mówił podczas rozprawy sędzia Michał Jakubowski, który uchylił decyzję prezydent stolicy.

Co to oznacza w kontekście marszu organizowanego przez władze państwowe? Biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta ma przejść trasą Marszu Niepodległości. – W czasie, kiedy decyzja o marszu została uchylona, została podjęta decyzja o tym, że odbędzie się marsz, który będzie miał miał charakter uroczystości państwowej. Zostało stosowne zgłoszenie czy informacja przesłana do warszawskiego ratusza i ten marsz państwowy jest przygotowywany. Wierzę, że wszyscy się w niego włączą – stwierdził Michał Dworczyk na antenie TVN24.