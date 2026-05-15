Sejm przyjął ustawę o KROPiK. Co zrobi prezydent?

Posłowie poparli poprawki Senatu o charakterze porządkującym, doprecyzowującym i korygującym pomyłki w zapisach.

KROPiK to inicjatywa wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka z Lewicy, który pierwsze próby wdrożenia tego pomysłu podjął już w 2024 roku. Wówczas opór społeczny – i to zarówno ze strony obywateli, jak i organizacji pozarządowych – sprawił, że zaniechano tych planów. Tym razem koalicja rządząca zdołała przeforsować nowe regulacje wobec właścicieli zwierząt.

KROPiK – nowe obowiązki i opłaty dla właścicieli psów i kotów

Regulacja zakłada obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz wybranych kategorii kotów, a następnie ich rejestrację w państwowym systemie prowadzonym elektronicznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według rządu KROPiK ma ograniczyć problem bezdomności zwierząt, usprawnić identyfikację właścicieli oraz zmniejszyć koszty utrzymania schronisk ponoszone przez samorządy.

Nowe przepisy przewidują również obowiązki finansowe dla właścicieli zwierząt. Czipowanie psa lub kota ma kosztować 50 zł, kolejne 50 zł wyniesie wpis do rejestru. Dodatkowo opłaty mają być pobierane za każdą zmianę danych – m.in. przy zmianie adresu, wpisaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie czy informacji o sterylizacji zwierzęcia.

KROPiK będzie gromadził dane, w tym dane osobowe, umożliwiające jednoznaczne powiązanie zarejestrowanego psa lub kota z jego właścicielem lub ze schroniskiem dla zwierząt, w którym ten pies lub kot jest lub był utrzymywany. Rejestr będzie gromadził też dane lekarza weterynarii, który zarejestrował psa lub kota oraz dane samego zwierzęcia tj. płeć, umaszczenie, informacja o ubezpłodnieniu, w przypadku psów – informacja o poddaniu obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. KROPiK będzie zawierał również dane o numerach transponderów wszczepionych psom i kotom. Możliwe będzie też umieszczenie informacji o zaginięciu zarejestrowanego psa lub kota.

Czytaj też:

Polityczny deal za miliony? KROPiK i ostre zarzuty pod adresem PSLCzytaj też:

"To żadne podejście wolnorynkowe, tylko komunizm". Sachajko krytykuje KROPiKCzytaj też:

KROPiK, czyli jak wylać dziecko z kąpielą