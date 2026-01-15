Ambasador Iranu wezwany do polskiego MSZ. Co usłyszał?

"W dniu 15 stycznia 2026 r. Pan Eisa Kameli, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, został wezwany do MSZ w związku z trwającymi w Iranie od ponad dwóch tygodni gwałtownymi protestami społecznymi. W przekazanym ambasadorowi stanowisku podkreślono głębokie zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz na ostatnie wydarzenia, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych" – przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najnowszym komunikacie.

"Polska ze względu na własne doświadczenia historyczne ma pewność, że przemoc wobec przejawów wolności słowa, zrzeszania się czy pokojowych manifestacji jest niedopuszczalna i nie jest skutecznym środkiem osiągania celów politycznych. Uznając wartość szczególnych, historycznych relacji polsko-irańskich Polska apeluje o zaprzestanie stosowania siły wobec protestujących i podjęcie dialogu" – zaznaczył resort.

Sytuacja w Iranie. MSZ zwróciło się z apelem do Polaków

Od 28 grudnia w Iranie trwają burzliwe protesty przeciwko władzom Republiki Islamskiej. Niepokoje społeczne wybuchły po gwałtownym spadku wartości irańskiej waluty do rekordowo niskiego poziomu. Pogłębiło to trwający już kryzys ekonomiczny i wpłynęło na wzrost kosztów życia w gospodarce obciążonej sankcjami.

Protesty zaostrzyły się 8 stycznia. Tego samego dnia odcięty został dostęp do internetu oraz doszło do masowych blackoutów. We wtorek stacja CBS News podała, że liczba osób zabitych podczas manifestacji w Iranie może wynosić od 12 tys. do nawet 20 tys. Dokładna liczba zabitych pozostaje trudna do oszacowania.

Kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznał, że nie wyklucza amerykańskiej interwencji wojskowej w Iranie. Rząd w Teheranie zwrócił się do innych krajów Bliskiego Wschodu z apelem o podjęcie działań, które "powstrzymają Stany Zjednoczone przed atakiem". Irański reżim ostrzegł także, że w wypadku amerykańskiego ataku uderzy w bazy USA w regionie.

W środę wieczorem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym zaapelowało o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradziło wszelkie podróże do tego państwa.

