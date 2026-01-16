Warszawa. Mieszkania "tylko dla Ukraińców" okazały się mistyfikacją

W polskim internecie przeprowadzono kolejną akcję dezinformacyjną, mającą na celu kształtowanie wizerunku rzekomo "uprzywilejowanych Ukraińców" i podsycanie napięć społecznych.

W mediach społecznościowych pojawił się film, w którym przekonywano, że w Warszawie istnieją mieszkania komunalne przeznaczone wyłącznie dla Ukraińców. Autorzy nagrania twierdzą, że takie lokale są masowo zajmowane przez rodziny ukraińskie, a uchodźcy mają do nich "uproszczony dostęp".

W Warszawie nie ma mieszkań tylko dla Ukraińców

Władze Warszawy oficjalnie zdementowały informacje o istnieniu budynków mieszkalnych przeznaczonych tylko dla Ukraińców. Co więcej, w bloku widocznym na filmie nie mieszkają obywatele Ukrainy.

Ratusz podkreślił, że w stolicy Polski nie buduje się mieszkań komunalnych ze względu na narodowość. Ukraińcy mogą ubiegać się o mieszkania komunalne lub socjalne w Warszawie wyłącznie na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Pochodzenie nie daje żadnych przywilejów.

Celem "radykalizacji nastrojów wśród Polaków"

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie odnotowało, że "tego typu narracje są systematycznie wykorzystywane do podważania zaufania społecznego, radykalizacji nastrojów wśród Polaków i zmniejszania poparcia dla Ukrainy i Ukraińców w Polsce".

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek (13 stycznia), że pod koniec lipca 2025 r. w Polsce pracowało 1,1 mln cudzoziemców. Wśród nich było 741 tys. Ukraińców.

