Unijni ministrowie rozmawiali o polskiej praworządności. Przez kwadrans

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przypomniał ministrom, że w piątek jest wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej nt. środków tymczasowych w sprawie SN, a 19 listopada mija termin złożenia przez Polskę pierwszego raportu nt. wdrożenia tych środków.

Timmermans powiedział także o liście prof. Małgorzaty Gersdorf do Komisji Europejskiej, w którym pisała o tym, że 22 sędziów wróciło do pracy. Wspomniano także kwestię oświadczenia Krajowej Rady Sądownictwa, która stwierdziła, że pozostający na emeryturze sędziowie są nadal na emeryturze. Polski ambasador Andrzej Sadoś, który zastępował Konrada Szymańskiego, zapewniał że do 19 listopada władze ujawnią, w jaki sposób Polska się dostosuje.