Dwulatka postrzelona z broni myśliwskiej. "Niekontrolowany strzał"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Dwulatka postrzelona z broni myśliwskiej. "Niekontrolowany strzał"

Dodano: 
Ambulans, zdjęcie ilustracyjne
Ambulans, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Dwuletnia dziewczynka została postrzelona z broni myśliwskiej, która należała do jej dziadka. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawę bada policja.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w gminie Pasym w województwie warmińsko-mazurskim. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.

Jak opisała rozgłośnia RMF FM, dwuletnia dziewczynka została postrzelona z broni myśliwskiej, która należała do jej 51-letniego dziadka. Dziecko trafiło do szpitala. Jest operowane. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej"

– Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym w województwie warmińsko-mazurskim doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej – przekazała st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Dwulatka została postrzelona w stopę. Do zdarzenia doszło, gdy jej dziadek wrócił z polowania. Zarówno mężczyzna, jak i matka dziewczynki byli trzeźwi. Ustalono, że 51-latek posiada pozwolenie na dwie jednostki broni. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury.

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: RMF FM
Czytaj także