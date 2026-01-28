Korzystasz z Google? Gigant wprowadził w Polsce nową usługę

"Koszt subskrypcji w Polsce wyniesie 34,99 zł na miesiąc. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z promocji: 16,99 zł na miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy" – czytamy w komunikacie.

Kluczowe funkcje subskrypcji obejmują modele AI: Gemini 3 Pro oraz Nano Banana Pro wewnątrz aplikacji Gemini; tworzenie wideo: narzędzia AI w usłudze Flow; praca z tekstem: wsparcie badań i pisania w NotebookLM oraz dodatki: 200 GB przestrzeni dyskowej z możliwością współdzielenia z 5 członkami rodziny, wymieniono w informacji.

Obecni subskrybenci planu Google One Premium 2 TB w objętych rozszerzeniem krajach otrzymają dostęp do funkcji Google AI Plus automatycznie w ciągu najbliższych dni, podano także.

Alphabet Inc. to konglomerat – spółka-matka Google – który prowadzi działalność w wielu obszarach, od wyszukiwania internetowego i reklamy cyfrowej, przez chmurę obliczeniową po inne projekty technologiczne z AI na czele.

Era podsumowań zamiast linków

Od wiosny 2024 roku Google rozwija funkcję AI Overviews – system generatywnej sztucznej inteligencji, który podsumowuje treść wyszukiwania i prezentuje ją w syntetycznej formie. W praktyce oznacza to, że użytkownik zamiast listy stron otrzymuje streszczenie kluczowych informacji.

W Stanach Zjednoczonych funkcja działa już w pełnej skali, natomiast w Europie – dopiero od października 2025 roku, po uzgodnieniu zgodności z unijnym AI Act i Digital Services Act. W Polsce nowy tryb pojawia się etapowo, głównie jako dodatkowa zakładka w wynikach wyszukiwania, a nie jeszcze jako domyślny widok.

Technologicznym zapleczem jest model Google Gemini 2.5, który przetwarza zapytania w języku naturalnym, syntetyzuje treści i odpowiada w formie quasi-rozmowy. To pierwszy krok w kierunku wyszukiwarki, która rozmawia z użytkownikiem, zamiast tylko mu służyć.

