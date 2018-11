Problemy senatora PiS. Nowoczesna zawiadamia prokuraturę

Sprawa dotyczy głośnego artykułu "Gazety Wyborczej" poświęconego sprawie KNF. Leszek Czarnecki twierdzi, iż senator PiS chciał zdeponować w jego banku ok. 60-70 mln zł. Czarnecki miał odmówić, gdyż – jak informuje Onet – obawiał się oskarżeń o współudział w praniu brudnych pieniędzy.

"Jaka była rola twórcy SKOK w aferze KNF? Nowoczesna zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Senatora Biereckiego" – czytamy na Twitterze Nowoczesnej.

Katarzyna Lubnauer w uzasadnieniu wniosku przekonuje, że prokuratura powinna zbadać, czy nie doszło do prania brudnych pieniędzy. "Wnikliwego zbadania wymaga, skąd pochodziły znaczące kwoty, które Grzegorz Bierecki chciał tam zdeponować oraz co wydarzyło się z nimi później, gdy okazało się, że nie mogą się one znaleźć w Getin Banku" – przekonuje szefowa Nowoczesnej.

Posłowie partii wnioskują również o odwołanie Biereckiego z funkcji Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

