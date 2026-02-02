Zmiany w dowództwie Wojska Polskiego. Nowy szef DORSZ

"Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" – przekazało Dowództwo Operacyjne na swoich kanałach społecznościowych.

Nowy szef DORSZ – gen. Jarosław Chojnacki

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że Chojnacki będzie odpowiedzialny za "dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa państwa", a także za "budowanie efektywnej współpracy – zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi".

Dowództwo złożyło nowemu szefowi Sztabu życzenia "powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej".

Decyzję o wyznaczeniu gen. bryg. Jarosława Chojnackiego szefem Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podjął minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Struktura i zadania Dowództwa Operacyjnego

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego – jednostka organizacyjna wojska, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialny za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

DORSZ ma pion operacyjny, pion pion planowania oraz pion wsparcia. Zadaniami DORSZ są: dowodzenie polskimi kontyngentami wojskowymi w misjach i operacjach, planowanie użycia sił w operacjach kryzysowych militarnych i niemilitarnych, szkolenie i zgrywanie dowództw oraz sił wydzielonych komponentów rodzajów Sił Zbrojnych w operacjach połączonych, kierowanie siłami dyżurnymi Zintegrowanego Systemu Rozpoznania Sił Zbrojnych, monitorowanie gotowości narodowych komponentów wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO.

twitterCzytaj też:

Generał: W Polsce niezbędne jest przywrócenie powszechnego poboru do wojskaCzytaj też:

Gen. Kraszewski: Uważam, że trzeba odwiesić obowiązkowy pobór do wojskaCzytaj też:

Pieniądze z unijnego programu SAFE. Ważna obietnica wiceministra