Tajne zdjęcia Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta nie chce ich pokazać

Kancelaria Prezydenta nie chce ujawnić wszystkich zdjęć prezydenta Karola Nawrockiego z Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, co – jak pisze Wirtualna Polska – budzi kontrowersje.

Na udostępnionych fotografiach widać Nawrockiego w różnych sytuacjach: w kościele, z synem i księżmi oraz machającego do wiernych, ale brakuje zdjęć, na których miałby się witać z Tomaszem P. "Dragonem" – liderem pseudokibiców Jagiellonii Białystok, skazanym m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i propagowanie nazizmu.

Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. Ukryte zdjęcia Nawrockiego

Dziennikarze zwrócili się do KPRP z prośbą o ujawnienie wszystkich zdjęć wykonanych podczas pielgrzymki przez prezydenckiego fotografa 10 stycznia br., ale urzędnicy odmówili ich udostępnienia.

Kancelaria Prezydenta przekazała WP, że zdjęcia mają charakter pomocniczy i wewnętrzny, nie są oficjalnymi materiałami do publikacji, więc – według niej – nie podlegają ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie serwisu, nie zmienia to faktu, że "oficjalny fotograf Kancelarii Prezydenta Mikołaj Bujak pojechał z prezydentem na publiczne wydarzenie, jakim była Pielgrzymka Kibiców, i za wynagrodzeniem pochodzącym z publicznych środków robił tam zdjęcia".

Kancelaria Prezydenta powołuje się na wyrok sądu

Zdaniem krytyków, taka decyzja może być motywowana chęcią przykrycia potencjalnie kompromitujących ujęć, choć Pałac Prezydencki opiera się na orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym "materiałów roboczych", które mogą być chronione przed ujawnianiem.

Organizatorem corocznych spotkań kibiców na Jasnej Górze jest ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, salezjanin, historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną.

