Szpieg w MON. Jest decyzja sądu

Nowe informacje ws. zatrzymanego pracownika cywilnego Ministerstwa Obrony Narodowej przekazała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Pracownik MON z zarzutem szpiegostwa. Sąd zdecydował ws. aresztu

Do zatrzymania mężczyzny przez Żandarmerię Wojskową doszło we wtorek 3 lutego. Czynności zostały przeprowadzone na polecenie prokuratora z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wiadomo, że zatrzymany był zatrudniony w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Postępowanie karne w tej sprawie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Z informacji przekazanej przez prokuraturę wynika, że w środę 4 lutego mężczyźnie przedstawiono zarzut dotyczący działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

"Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd wniosek ten uwzględnił" – przekazano w komunikacie.

Prokuratura podkreśla, że z uwagi na niejawny charakter postępowania dalsze informacje w przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane.

"Zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj"

Z dotychczasowych informacji wiadomo, że zatrzymany ma około 60 lat. Był zatrudniony w MON od lat 90. Miał on bezpośrednio kontaktować się i spotykać z osobami zidentyfikowanymi jako przedstawiciele wschodnich służb specjalnych.

– Jest to cywil. Nie jest to żołnierz, tym bardziej żaden oficer. To pracownik, który był obserwowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, na którego Służba zdobyła potężne, obciążające informacje potwierdzające, że zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj. Szpiegował na rzecz obcego wywiadu – informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Czytaj też:

Szpieg w MON. Wiceminister ujawnia nowe faktyCzytaj też:

Afera szpiegowska. Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzutyCzytaj też:

"Chodzi o zdradę Polski". Dobrzyński o zatrzymaniu pracownika MON