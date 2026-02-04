Afera szpiegowska. Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzuty

We wtorek Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, podejrzewanego o współpracę z obcym wywiadem. Działania mężczyzny były monitorowane przez SKW od kilku miesięcy. Stosowano wobec niego wszystkie dostępne środki operacyjne, w tym podsłuchy. Zgromadzony materiał dowodowy określany jest jako "bardzo mocny". "W ostatnim czasie SKW nagrała jego bardzo niepokojącą z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa rozmowę, po której musiał zostać zatrzymany" – podało Radio Zet.

Zatrzymany ma około 60 lat. Był zatrudniony w MON od lat 90. Pracował w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego. Miał on bezpośrednio kontaktować się i spotykać z osobami zidentyfikowanymi jako przedstawiciele wschodnich służb specjalnych. – Jest to cywil. Nie jest to żołnierz, tym bardziej żaden oficer. To pracownik, który był obserwowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, na którego Służba zdobyła potężne, obciążające informacje potwierdzające, że zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj. Szpiegował na rzecz obcego wywiadu – wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzut szpiegostwa

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zatrzymany we wtorek pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu lat do dożywocia.

Podejrzany złożył w środę wyjaśnienia. Do sądu skierowano wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Prokurator Alicja Szelągowska stwierdziła, że nie może ujawnić, czy zatrzymany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nie zdradziła również, na rzecz jakiego wywiadu podejrzany miał przekazywać informacje. Podkreśliła, że śledztwo trwa, a ostatnie działania prokuratury i służb to "jeden z etapów postępowania przygotowawczego". Akta sprawy obejmują w większości materiały niejawne.

