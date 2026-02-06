Miał przygotowywać "masowy zamach" w Polsce. 18-latek stanie przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 18-letniego Remigiusza Ż., który – według śledczych – miał przygotowywać się do zamachu terrorystycznego, propagować dżihad oraz nawoływać w internecie do zbrodni i nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Młody mężczyzna przyznał się do części zarzutów. Grozi mu nawet 18 lat więzienia.

Prok. Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, podkreślił, że 18-latek miał przygotowywać "masowy" zamach "skierowany przeciwko grupie ludności, podjęty w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".

Miał dokonać zamachu na szkołę. "Notatki i zapiski"

Do zarzucanych Ż. przestępstw miało dojść między listopadem 2024 r. a majem 2025 r. – Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych – wymieniał prok. Dubiel, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

– Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego – ujawnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Posiadał także artykuły pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie oraz akcje zbrojne islamistów.

Młody mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu terrorystycznym. Od czerwca ubiegłego roku 18-latek przebywa w areszcie tymczasowym.

Czytaj też:

Planował zamach na Trumpa. Resztę życia spędzi w więzieniu