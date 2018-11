Kaczyński w programie słynnego brytyjskiego komika. Tematem autorytaryzm

Kaczyński został wspomniany w programie obok m.in.: Władimira Putina, Kim Dzong Una, Recepa Erdogana i Viktora Orbana.

Przejawem rządów autorytarnych, według twórców programu, miały być: projekcja siły, demonizacja wrogów i osłabianie instytucji. Polska została wymieniona jako przykład tego ostatniego.

– Zdobywając władzę, autokraci chcą osłabiać jakiekolwiek ograniczenia dla niej – tłumaczy Oliver, a w okienku obok niego pojawiło się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego.

– Polska staje się coraz bardziej autorytarna, jej de facto przywódca nie musi już przejmować się najwyższą sędzią i właściwie wieloma innymi sędziami, bo jego partia sprytnie zdołała ich wypchnąć, po prostu obniżając im wiek emerytalny – mówił komik. W materialne przytoczono również wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka dla Al Jazeery, który w reakcji na protest sędziów stwierdził, że mogą oni wchodzić do budynku sądu i być tam gośćmi, ale nie mogą pracować, bo zostali przeniesieni w stan spoczynku.

– Naprawdę nie dziwi mnie gniew sędziów, bo jak wszyscy wiemy, są tylko dwa sposoby, aby wkurzyć sędziego. Jeden, to wypchnąć go na emeryturę. Drugi, to zapytać, ile browarów obalił, ćwicząc na siłowni z PJ-em i Squi – stwierdził Oliver, nawiązując w ten sposób do słynnego w USA przesłuchania w Kongresie sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugh, podczas którego na świeczniku była jego skłonność do piwa.

Czytaj także:

Komorowski do Kaczyńskiego: Trochę umiaru, panie Jarosławie, w upamiętnianiu brata

Czytaj także:

Kwaśniewski: Gdyby Kaczyński miał syna, chciałby, żeby był jak Morawiecki