Sikorski nie wezwie ambasadora USA "na dywanik"

– Zapewne wkrótce dojdzie do rozmowy ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorem Rosem i temat jego wpisu będzie z pewnością jednym z punktów tego spotkania – przekazał portalowi Onet rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Serwis donosi, że minister Radosław Sikorski "rzeczywiście rozmawiał z Włodzimierzem Czarzastym również przed ubiegłotygodniową konferencją prasową, choć treść samej konferencji prasowej marszałka miała nie być 'konsultowana'". Chodzi o konferencję, podczas której marszałek Sejmu ogłosił, że nie poprze wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowego Nobla.

Wielka afera wokół Czarzastego

Decyzję o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" – zaczął swój wpis na platformie X Włodzimierz Czarzasty.

Lider Lewicy zapewnił, że niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski, dlatego – podkreślił – z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora Toma Rose’a. "[...] ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" – podsumował.

Bogucki: Czarzasty powinien zrezygnować ze stanowiska

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie radia TOK FM szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Pan marszałek Czarzasty (...) będąc drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu, powinien znać zasady dyplomacji, powinien nie poruszać się tak jak słoń w składzie porcelany, tylko nawet jeżeli ma odmienne zdanie, do czego ma prawo oczywiście, co do oceny działań tego czy innego polityka, robić to w sposób dyplomatyczny, a nie tak, jakby był publicystą – powiedział prezydencki minister.

Jak stwierdził Bogucki, "pan marszałek Czarzasty w ogóle nie powinien być powołany na to stanowisko".

