Tajemnicze kontakty Czarzastego. Polityk Polski 2050 zabrał głos

Po godz. 14 prezydent Karol Nawrocki zainaugurował posiedzenie organu. – Zwołałem posiedzenie RBN, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa RP narasta zbyt wiele pytań, a za mało jest rzetelnych odpowiedzi – powiedział prezydent w części otwartej posiedzenia, inaugurując obrady.

Karol Nawrocki przypomniał, jakie tematy zostaną podjęte podczas posiedzenia Rady. – Punkt pierwszy to zakup uzbrojenia z programu SAFE. Punkt drugi, zaproszenie Polski do Rady Bezpieczeństwa. Trzeci to działanie służb państwowych ws. wschodnich kontaktów marszałka Sejmu – powiedział prezydent.

Romowicz: Prezydent ma prawo wypowiadać się na ten temat

Do sprawy Włodzimierza Czarzastego odniósł się w środę na antenie Radia Zet Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050.

– Chociaż myślę, że marszałek Włodzimierz Czarzasty, aby uciąć wszelkie spekulacje powinien wypełnić ankietę. Jeśli ktoś jest niewinny i nie ma sobie nic do zarzucenia, to nie widzę powodów, żeby tego nie zrobił – powiedział poseł. – Wtedy by Czarzasty powiedział, proszę bardzo wypełniłem, sprawdziły mnie wszystkie służby, jestem czysty, nie ma się co do mnie przyczepić. A jeśli ktoś się przyczepia, to robi tylko burzę polityczną – dodał.

Jak zaznaczył Romowicz, "prezydent ma prawo się wypowiadać, o tym, czy marszałek ma dostęp do informacji, ale i tak samo my mamy prawo wiedzieć, co prezydent robił, więc obaj panowie powinni być otwarci co do swojej przeszłości".

Wiceszef klubu parlamentarnego Polska 2050 nawiązał również do samego posiedzenia Rady.

– Po tej części wstępnej RBN, kiedy prezydent nie przebierał w słowach, to potem nie było zapewne lżej. Te tematy poruszane na RBN są nieprzypadkowe w tej agendzie, to jest agenda polityczna – powiedział polityk. – Po to jest to w tajemnicy, żeby nie wyszło, ale to i tak wyjdzie, bo tak działa świat i tak to już jest. Trochę się obawiam, że poza show politycznym to nie będzie nic więcej – dodał.

Nowe ustalenia ws. Czarzastego

Do nowych informacji na temat Rosjanki Swietłany Czestnych, która dwa lata temu nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej".

Według gazety, Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu, w skrócie RAD, której głównym udziałowcem jest inna spółka z Petersburga – St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.).

"Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji" – podkreśla dziennik.

Czytaj też:

Żukowskiej puściły nerwy na RBN. Nawrocki: Keep calmCzytaj też:

O Czarzastym na RBN. Nawrocki: Sprawa Rubcowa powinna być ostrzeżeniem