"Sukces równie doniosły, co w sprawie ustawy o IPN". Komentarze o zmianach w ustawie o SN

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem ustawy głosowało 215 posłów, przeciw było 161, zaś 24 wstrzymało się od głosu. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pojawił się na stronach Sejmu dziś rano. Prace nad projektem toczyły się w ekspresowym tempie.

Przyjęcie ustawy a także sposób procedowania komentują na Twitterze politycy i dziennikarze. "Coś wygląda na to, że w sprawie SN mamy sukces równie doniosły co w sprawie ustawy o IPN" – napisał publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "O, i Sejm już uchwalił nowelizację ustawy o SN. Tempo podobne jak przy nowelizacji nowelizacji ustawy o IPN. Ciekawe czy ten sam inspirator zza Oceanu i podobnie doniosły sukces" – napisał inny dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

Na tempo prac zwraca również uwagę dziennikarz Jan Kunert.





"To jednak niesamowite, ze można w ciągu sześciu godzin wycofać się z reformy, którą się wcześniej broniło jak niepodległości" - komentuje Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej".

A w ten sposób sprawę skomentował Marcin Dobski:





Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" napisał z kolei: "W Sejmie błyskawiczna nowelizacja, siódma w tym roku, ustawy o Sądzie Najwyższym. Bez konsultacji społecznych. Ciąg dalszy psucia stanowienia prawa w Polsce".