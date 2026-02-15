Listy do redakcji "Do Rzeczy"

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile.
"Przyczyny upadku Rzeczypospolitej", "DRz" nr 7/2026
Szanowna Redakcjo, chciałbym wyrazić uznanie za opublikowaną na łamach "Do Rzeczy" rozmowę Krzysztofa Masłonia i Tomasza Zbigniewa Zaperta z prof. Andrzejem Nowakiem. To prawdziwa przyjemność móc przeczytać tak erudycyjną dyskusję, która oferuje głęboką analizę historyczną. Składam wyrazy uznania i gorące podziękowania dla pana profesora za jego pracę i działalność społeczną.
Z wyrazami szacunku
Bartosz Tomczyk, Łódź
