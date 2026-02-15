Listy do redakcji "Do Rzeczy"

Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].

"Przyczyny upadku Rzeczypospolitej", "DRz" nr 7/2026

Szanowna Redakcjo, chciałbym wyrazić uznanie za opublikowaną na łamach "Do Rzeczy" rozmowę Krzysztofa Masłonia i Tomasza Zbigniewa Zaperta z prof. Andrzejem Nowakiem. To prawdziwa przyjemność móc przeczytać tak erudycyjną dyskusję, która oferuje głęboką analizę historyczną. Składam wyrazy uznania i gorące podziękowania dla pana profesora za jego pracę i działalność społeczną.

Z wyrazami szacunku

Bartosz Tomczyk, Łódź