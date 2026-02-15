Monitor Philips 34B2U3600CH

Duża powierzchnia robocza ekranu, minimalistyczne wzornictwo, świetny kontrast, głęboka czerń, wysuwana kamera internetowa, wiele możliwości połączeń oraz mnóstwo przydatnych funkcji, takich jak Smart KVM – to największe zalety 34-calowego modelu 34B2U3600CH biznesowego monitora marki Philips.

Solidnie wykonany monitor już na pierwszy rzut oka zdradza dwie zalety: dużą powierzchnię roboczą ekranu (34 cale) oraz format ultrawide (21:9).