– Obecny elektorat partii Brauna to do niedawna elektorat PiS – mówi Przemysław Czarnek – wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji i nauki w latach 2020–2023 – w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– „Ołowiane dzieci” to nie jest serial zły. Ale nie jest także dobry. Do poprzeczki, którą Netflix postawił sobie „Heweliuszem”, jest bardzo daleko – ocenia Piotr Gociek w artykule “Czas ołowiu”.

– Wyborcy republikańscy nie marzą o nowej zimnej wojnie. Chcą niższych cen energii, stabilności i tego, by ich dzieci nie wracały w trumnach z kolejnych wojen. To byłby kurs, który dałby prezydentowi Ameryki gotową narrację zwycięstwa – stwierdza Michał Krupa w tekście “Kreml widziany z Białego Domu”.

– Donald Trump wszystko musi mieć złote, więc gdy na początku prezydentury ogłosił budowę chroniącego Amerykę systemu przeciwrakietowego o nazwie Złota Kopuła, wiele osób podeszło do tej zapowiedzi z lekceważeniem. Ot, jeszcze jedna złota zabawka, która jest największa i najbardziej błyszcząca na świecie. I która zostanie zapomniana, gdy tylko jej pomysłodawcy minie entuzjazm – pisze Robert Bogdański w tekście “Czy Złota Kopuła zmieni świat”.

– Rafał Brzoska ma duże szanse na stworzenie „polskiego Samsunga”, czyli rozpoznawanej na całym świecie technologicznej marki znad Wisły. InPost ma bowiem przejść w ręce konsorcjum, w którego skład wchodzą FedEx, Advent International, A&R Investments oraz PPF Group. Wartość transakcji to aż 7,8 mld euro, czyli niemal 33 mld zł – prognozuje Jacek Przybylski w artykule “InPost przebija szklany sufit”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 16 lutego 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.