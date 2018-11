Media publikują list ambasador Mosbacher do premiera

Jak podało wczoraj "Do Rzeczy”, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN. Czytaj więcej o liście Georgette Mosbacher i komentarzach po naszej publikacji.

Dzisiaj w mediach pojawiła się całość treści listu ambasador Mosbacher. "Szanowni, nie wiem czy to fejk, czy nie, taki list jest rozsyłany po mediach dzisiaj jako potwierdzenie, że istnieje" – napisał Bartek Godusławski z "Dziennika Gazety Prawnej", publikując treść listu.

Burza po publikacji "Do Rzeczy"

Przedstawiamy pierwsze komentarze po naszej publikacji.