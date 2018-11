"Polacy szczerze nienawidzą, kiedy ambasadorzy mylą rolę dyplomaty z rolą namiestnika". Burza po publikacji "Do Rzeczy"

Jak ustaliło "Do Rzeczy”, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN. W otoczeniu szefa rządu mówi się o skandalu. Przedstawiamy pierwsze komentarze po naszej publikacji.