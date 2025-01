Niemiecki dziennik: Tusk najlepiej poradzi sobie z Trumpem

Donald Tusk wystąpił w środę w Parlamencie Europejskim. Premier mówił przede wszystkim o konieczności zwiększenia wydatków na obronność, jednak zwrócił też uwagę na problemy gospodarcze, z którymi mierzy się Unia Europejska. Szef polskiego rządu podniósł kwestię wprowadzenia zmian w unijnym Zielonym Ładzie.

Tusk stwierdził, że UE nie powinna mieć kompleksów wobec Stanów Zjednoczonych czy Chin. Jak powiedział, Europa "była, jest i będzie wielka".

Niemcy chwalą Tuska

"Der Spiegel" przypomina, że polska prezydencja w UE będzie koncentrować się wokół kwestii bezpieczeństwa. Z tego powodu Donald Tusk mówił w Parlamencie Europejskim o konieczności podniesienia wydatków na obronność.

"Polak może ostatecznie być tym Europejczykiem, który najlepiej poradzi sobie z Donaldem Trumpem. Polska jest uważana za jeden z najbardziej przyjaznych Ameryce krajów na świecie, a stosunki między Waszyngtonem a Warszawą były już dobre podczas pierwszej prezydentury Trumpa" – ocenił autor komentarza Sebastian Fischer.

Dziennikarz wspomina o analizie berlińskiego think tanku European Council on Foreign Relations, według której amerykański prezydent będzie traktował Polskę z szacunkiem, ze względu na wysoki poziom wydatków na zbrojenia.

"To bardzo blisko pięciu procent, których domaga się Trump. Co więcej, duża część tych wydatków trafia do USA, ponieważ Polska masowo kupuje amerykański sprzęt obronny" – wskazano.

PiS krytykuje szefa PO

Do przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Polityk stwierdził w nagraniu opublikowanym na portalu X, że wystąpienie szefa polskiego rządu w PE było "żenujące".

– Zero konkretów, zero merytoryki, zero jakiegokolwiek poważnego traktowania Europejczyków czy europosłów. Żenujące wystąpienie, w którym Donald Tusk nie powiedział ani jednej rzeczy, która mogłaby nas wszystkich zaciekawić – powiedział były kandydat na prezydenta Warszawy.

Czytaj też:

"Ten człowiek przynosi wstyd Polsce". Ostre słowa o TuskuCzytaj też:

"Skończył pan z rządami PiS-u". Tusk pochwalony w Parlamencie Europejskim