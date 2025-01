Trump: Kocham Rosjan. Chcę wyświadczyć Rosji przysługę

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że prawdopodobnie nałoży sankcje na Rosję, jeśli jej prezydent Władimir Putin odmówi negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie – informuje agencja Reutera. Trump nie podał szczegółów na temat ewentualnych dodatkowych sankcji. Stany Zjednoczone nałożyły już na Rosję szereg restrykcji za inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r. Prezydent USA oświadczył, że jego administracja rozważa również kwestię wysyłania broni na Ukrainę. Jak dodał, jego zdaniem Unia Europejska powinna zrobić więcej, aby wesprzeć Ukrainę.

– Rozmawiamy z (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim, wkrótce będziemy rozmawiać z prezydentem Putinem. Zobaczymy, jak to się potoczy – stwierdził Trump.

Trump: Kocham Rosjan i chcę im wyświadczyć przysługę

W środę przywódca USA opublikował wpis dot. wojna na Ukrainie. "Nie chcę skrzywdzić Rosji. Kocham Rosjan i zawsze miałem bardzo dobre stosunki z prezydentem Putinem. (...) Nigdy nie możemy zapomnieć, że Rosja pomogła nam wygrać drugą wojnę światową, tracąc w tym procesie prawie 60 000 000 istnień ludzkich. Powiedziawszy to wszystko, zamierzam wyświadczyć Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką PRZYSŁUGĘ. Ugoda teraz i ZATRZYMAJMY tę absurdalną wojnę! BĘDZIE TYLKO GORZEJ" – alarmuje przywódca USA we wpisie na swojej platformie Truth Social

"Jeśli nie zawrzemy porozumienia, i to wkrótce, nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym krajom. Skończmy z tą wojną, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem! Możemy zrobić to łatwo lub trudno – a łatwa droga jest zawsze lepsza. Czas 'ZAWRZEĆ UMOWĘ'. NIE POWINNIŚMY POZWALAĆ DLA DALSZĄ UTRATĘ LUDZKIEGO ŻYCIA" – podkreślił Trump.

Czytaj też:

"Kreml już depcze po Kelloggu". Misja ws. Ukrainy bez szans?Czytaj też:

Trump wspomina o Polsce. "Była wśród nich"