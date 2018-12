"Do Rzeczy" nr 49: Co wolno ambasadorowi. Mocna rozmowa z Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce

– Jak doszło do tego, że polskim władzom wysłano niechlujnie napisany list w obronie wolności mediów – a naprawdę w obronie kapitału USA? – docieka Marcin Makowski w artykule „Jak Mosbacher z sojusznikiem”.

– Polityka, która nie jest prowadzona pod kątem interesów, skazuje na gorzkie rozczarowania – podkreśla Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Życie uczuciowe państwa”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jest w PiS syndrom roku 2007 – mówi prof. Waldemar Paruch, pełnomocnik premiera ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych, w rozmowie z Kamilą Baranowską.

– Zrobiłem to. Przeczytałem dla państwa książkę „Nowy rozdział” Roberta Biedronia. Proszę to docenić, bo to bardzo męcząca lektura. Chociaż może błędem jest nazywanie tego ponaddwustustronicowego woluminu książką – to w istocie rozbudowana ulotka wyborcza – pisze Łukasz Warzecha w artykule „Robert Biedroń, czyli wydmuszka”.

– Lech Wałęsa zwalczał braci Kaczyńskich, bo byli świadkami erozji jego biografii – zauważa Sławomir Cenckiewicz w tekście „Wałęsa – klątwa Kaczyńskich”.

– W rzymskim Museo dell’Ara Pacis króluje Marcello Mastroianni, gwiazdor zmarły 22 lata temu. Poświęcona mu monograficzna wystawa przyciąga tłumy fanów – pisze Monika Małkowska w artykule „Włoski kochanek profilem”.

– Dla zbuntowanych Kozaków Żyd był tak samo przeklętym wrogiem jak polski szlachcic i ksiądz – zauważa Jacek Komuda w tekście „Holokaust Chmielnickiego”.

– Rosjanie zaatakowali na Morzu Azowskim niemal dokładnie w piątą rocznicę rozpoczęcia Majdanu w 2013 r. – podkreśla Piotr Semkaw artykule „Ukraińska huśtawka strachu”.

– Za wzrost cen prądu odpowiada unijna polityka energetyczno klimatyczna – przekonujeTomasz Cukiernik w tekście „Interes na prądzie”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również byli szefowie MSZ mówią o swojej polityce: wizja Waszczykowskiego kontra wizja Sikorskiego.

