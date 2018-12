Mazurek: Sukcesem prawicy jest jedność. Każdy, kto buduje nową inicjatywę, tę jedność zaburza

We wtorek Wirtualna Polska podała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej – Ruch Prawdziwa Europa. Dokumenty miał złożyć zaufany człowiek ojca Rydzyka, europoseł Mirosław Piotrowski. W sprawie wypowiedziało się już kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym były Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



Do planów powołania nowej prawicowej partii politycznej odniosła się na dzisiejszej konferencji prasowej także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. – To nie jest partia ojca dyrektora. Wiele osób to dementowało – podkreśliła. – Każdy ma prawo do tworzenia inicjatywy, taką jaką jest partia polityczna, natomiast sukcesem na prawicy jest jedność i każdy, kto buduje nową inicjatywę, tę jedność zaburza. Być może tutaj rolę grają osobiste ambicje. Jak będzie, zobaczymy – dodała wicemarszałek Sejmu.