Poseł Nowoczesnej proponuje szeroką koalicję opozycji bez PO

W środę w Nowoczesnej doszło do rozłamu. Siedmiu posłów tej partii przeszło do PO. W Sejmie powstał też klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska (PO-KO), do którego dołączył Piotr Misiło, wyrzucony wcześniej z.N. Zmiany w Nowoczesnej spowodowały, że jej sejmowy klub przestał istnieć. Powód? Brakuje wymaganej liczby 15 posłów. Partia Lubanuer ma ich teraz 14.

W tym kontekście ciekawie brzmi apel posła Mieszkowskiego. Polityk Nowoczesnej zauważa: "Czas na stworzenie szerokiego bloku liberalno/lewicowego z udziałem PSL-UED,SLD,Nowoczesnej,środowiska politycznego Roberta Biedronia,Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej,Partii Razem, Teraz, Zielonymi,etc".