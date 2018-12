"Fakty" TVN na celowniku internautów. Chodzi o... notatnik

Chodzi o materiał Katarzyny Kolendy-Zaleskiej dotyczący ks. Henryka Jankowskiego. Jeden z internautów zauważył, że na jednym z ujęć dziennikarka zapisuje notatki w zeszycie z logiem Platformy Obywatelskiej. Według części komentujących, to dowód na brak obiektywizmu i stronniczość.

"Gadżeciki od partii za wzorowe wykonywanie obowiązków;)" – skomentował jeden z użytkowników Twittera. "To tzw niezależni dziennikarze.... żenada... jesteście fatalni" – stwierdził ktoś inny. Do sprawy odniósł się dziennikarz rozgłośni RMF FM. "Błagam:) dziennikarze dostają na konferencjach notatniki z logotypami partii, firm itp. Sam mam notatniki Orlenu, Legii a nawet EY. O czym to świadczy? O niczym. No może o tym, że byłem na konferencji prasowej 🤣" – zaznaczył Paweł Pawłowski.

Czytaj także:

Kaczyński mocno o opozycji: Afery to był istotny element władzy PO-PSL