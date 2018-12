PSL w Koalicji Obywatelskiej? "Nie ma mowy"

Kłopotek twierdzi, że całkiem zrozumiały byłby sojusz PSL i PO do Parlamentu Europejskiego, gdyż obie partie należą do tej samej unijnej frakcji. Zupełnie inaczej jednak przedstawia się sprawa startu w wyborach krajowych. Kłopotek w wywiadzie udzielonym wpolityce.pl mówi wprost: "Nie ma mowy".

"Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, to absolutnie musimy iść tylko i wyłącznie jako Polskie Stronnictwo Ludowe" – ocenił polityk.

Kłopotek z dystansem odniósł się do ostatnich zawirować w Nowoczesnej. Poseł PSL stwierdził, że takie przetasowania personalne nie są niczym nowym, aczkolwiek dodał, że może to być bardzo źle postrzegane. "Silniejszy partner podkrada posłów. Oznacza to koniec Nowoczesnej" – ocenił polityk.

