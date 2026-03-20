Tyle zarobiła Agora. Spółka ujawnia zyski

Zysk operacyjny wyniósł 48,6 mln zł wobec 59,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 102,8 mln zł wobec 104,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2025 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 509,1 mln zł – były one wyższe o 14,1 proc. od tych odnotowanych w czwartym kwartale 2024 r." – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Ten segment przyniósł Agorze największe zyski

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 509,1 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 446 mln zł rok wcześniej.

Segmentem z największym wzrostem wartości wpływów był segment Film i Książka. Najistotniejszy wzrost przychodów odnotowała działalność filmowa. Spółka Next Film wprowadziła na ekrany kin w tym okresie trzy nowe produkcje, podkreślono.

Drugim segmentem pod względem wzrostu wartości przychodów IV kwartału 2025 r. był segment Radio. Wyższe przychody tego segmentu to efekt wzrostu wpływów ze sprzedaży własnego czasu antenowego oraz z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców. Wyższe były też przychody z subskrypcji Premium Tok FM, podano również.

"Kolejnym segmentem, który w IV kwartale 2025 r. osiągnął wpływy wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego był segment Reklama Zewnętrzna. Najistotniejszym czynnikiem wzrostu przychodów segmentu była konsolidacja z nabytą 1 października 2025 r. spółką Synergic. W IV kwartale 2025 r. wyższe były przychody z kampanii realizowanych na nośnikach typu digital, citylight, citytransport oraz na systemach nośników w portach lotniczych i przejściach podziemnych" – czytamy dalej.

Prasa Cyfrowa i Drukowana w czwartym kwartale 2025 r. odnotowała przychody niższe niż rok wcześniej. Na spadek ten wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych (między innymi z powodu zakończenia z końcem października 2025 r. działalności drukarni). Niższe były również przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz reklam w papierowej wersji dziennika, przy rosnących wpływach ze sprzedaży cyfrowych dostępów do treści Wyborcza.pl oraz reklam w internetowej wersji dziennika, wyjaśniła spółka.

Niższe wpływy segmentu Internet to pochodna spadku przychodów reklamowych w spółce Gazeta.pl. Na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego były wpływy spółki Yieldbird. Wyższe były zarówno wpływy reklamowe jak i przychody z pozostałych usług internetowych, podsumowano.

Lepszy bilans finansowy w spółce wydającej "Gazetę Wyborczą"

W całym 2025 r. spółka miała 22,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1606,6 mln zł w porównaniu z 1480,5 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 279,6 mln zł wobec 257,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 54,14 mln zł wobec 17,5 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

