Polexit, naprawdę

Słowo "polexit" wróciło na pierwsze strony gazet i na centralne miejsce infografik pokazywanych w prorządowych dziennikach. Medialną "wajchę", jak zwykle, przełożył sam Kierownik (jak, w przeciwieństwie do "Naczelnika" Kaczyńskiego, zwykli nazywać Tuska jego podwładni). Od pewnego czasu robi to już zupełnie jawnie, wpisami w mediach społecznościowych, i tak samo wyznaczył linię teraz: "Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje і większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbánem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać".