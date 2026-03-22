Powrót synodalnej rewolucji

Papież Franciszek przeprowadził Synod o synodalności w latach 2021–2024. Nikt nie wiedział, o co dokładnie chodzi. Watykan nakazał organizować na całym świecie dyskusje, szerzyć "włączenie", "inkluzywność" i"partycypację". Wszystko skończyło się publikacją dziwacznego "Dokumentu Finalnego", nad którym na równi z biskupami głosowali też świeccy – tak jakby rządy w Kościele uległy nagle jakiejś przymusowej demokratyzacji. Grzmiało, błyskało się, uderzył gdzieś piorun – ale ostatecznie burza jakoś się rozeszła. Wielu uznało, że chmury synodalności zniknęły z horyzontu Kościoła raz na zawsze, kiedy Franciszka na Tronie św. Piotra zastąpił nowy papież, Leon XIV.